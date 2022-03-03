Снизилось количество ДТП с каршерингом в Москве

В Москве с начала года снизилось количество ДТП с каршерингом и количество пострадавших в них, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий с автомобилями краткосрочной аренды произошло на 21 процент меньше. Всего зарегистрировано 38 таких ДТП. В них пострадало 47 человек, что на 24 процента меньше, чем годом ранее.

За два месяца этого года сотрудники ГИБДД выявили 17 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринга. Среди них управление в нетрезвом виде, без права управления, а также управление арендованной машиной лицами, незарегистрированными в компании или по подложной регистрацией. В отношении последних возбуждено два уголовных дела по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".