В Москве изъяли 43 тысячи бутылок с поддельным алкоголем

В столице полицейскими было изъято 43 тысячи бутылок с поддельным алкоголем. Подпольный цех располагался в столице на территории складских помещений в Южном Бутово. На производстве трудились более 30 граждан государств ближнего зарубежья.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские обнаружили полуавтоматическую линию, три полимерные емкости объемом 10 кубометров каждая, 700 литров этилового спирта в полимерных канистрах, 5700 литров спиртосодержащей жидкости, 43 тысячи бутылок с алкоголем, а также пустую стеклянную тару, упаковочный материал, этикетки и фиктивные сопроводительные документы на перевозку товара. Кроме того, оперативники успели остановить погрузку готовой продукции в автомашину "МАЗ" с прицепом. Транспортное средство изъяли.

Задержаны 35 граждан, изготавливавших алкогольную продукцию. Возбуждено уголовное дело.