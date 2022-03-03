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03.03.2022 11:48
Рубрика: Происшествия

В Москве изъяли 43 тысячи бутылок с поддельным алкоголем

Текст: Михаил Фалалеев

В столице полицейскими было изъято 43 тысячи бутылок с поддельным алкоголем. Подпольный цех располагался в столице на территории складских помещений в Южном Бутово. На производстве трудились более 30 граждан государств ближнего зарубежья.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские обнаружили полуавтоматическую линию, три полимерные емкости объемом 10 кубометров каждая, 700 литров этилового спирта в полимерных канистрах, 5700 литров спиртосодержащей жидкости, 43 тысячи бутылок с алкоголем, а также пустую стеклянную тару, упаковочный материал, этикетки и фиктивные сопроводительные документы на перевозку товара. Кроме того, оперативники успели остановить погрузку готовой продукции в автомашину "МАЗ" с прицепом. Транспортное средство изъяли.

Задержаны 35 граждан, изготавливавших алкогольную продукцию. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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