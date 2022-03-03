В Москве налетчики под видом электриков ограбили квартиру

В Москве двое мужчин, представившись электриками, убедили пенсионера открыть дверь в квартиру. Войдя в помещение, они толкнули 71-летнего мужчину на пол и похитили из тумбочки 490 тысяч рублей.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что оперативники Северо-Западного округа задержали троих участников ограбления в квартире дома на улице Маресьева. Ими оказались приезжие в возрасте от 24 до 43 лет.

Как выяснилось, третий подельник во время ограбления находился в подъезде, наблюдая за обстановкой. Часть похищенной суммы изъята, остальным они распорядились по собственному усмотрению.