В Москве пройдет крупнейший бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous

С 22 по 24 марта на площадке ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" в Москве состоится крупнейший предпринимательский форум VerSous, который соберет более 10 000 предпринимателей, бизнес-маркет из 250 компаний, включая франшизы, вендинговые технологии, IT продукты для бизнеса.

VerSous - это масштабное и уникальное событие для бизнеса, которое появилось в результате слияния двух успешных проектов - выставки вендинговых технологий Vendexpo и выставки франшиз BUYBRAND, входящей в ТОП-3 мировых событий в сфере франчайзинга. Организатор VerSous - Exhibition Management Technology Group (EMTG). За 18 лет мероприятия компании EMTG посетило более 216 тысяч человек.

Деловая программа форума VerSous будет включать 5 ключевых треков:

Франчайзинг: Как выбрать и проверить франшизу? Как привлечь инвестора в свой стартап? На какие бизнес-тренды стоит обратить внимание в 2022 году?

E-com Tech: Цифровой бум мира на рынке электронной коммерции: массовая цифровизация, технологии и решения, определяющие модель потребления, рабочие бизнес-модели e-commerce.

Human & Future Tech: Как будет меняться мир в ближайшие 15-20 лет и какие технологии станут определяющими в разрезе отраслей экономики? Как и в чем находить баланс в эпоху перемен?

Marketing Tech: Маркетинг в постковидном мире: как не упустить самое важное о клиенте и разработать эффективную маркетинг-стратегию.

Vend Tech: Вендинг и системы самообслуживания в России и мире: обзор новинок и кейсов из практики.

В дискуссиях и сессиях форума примут участие практики бизнеса и эксперты: независимый эксперт по инновациям в ритейле Борис Агатов, известный хедхантер Алена Владимирская, руководитель команды трейд-маркетинга Cofix Алексей Клоц, основатель BUYBRAND и VerSous Екатерина Сойак, президент группы компания Uvenco Борис Белоцерковский, контрибьютер Forbes Анна Рыжкова, эксперт по коммуникациям и социальным связям Максим Фельдман и многие другие.

На бизнес-маркете участники форума смогут познакомиться с более чем 250 франшизами, вендинговыми технологиями, IT продуктами для бизнеса - One Price Coffee, Cofix, Копирка, TopGun, Invitro, Lavazza, X-Fit и многими другими.

Регистрация на событие открыта на официальном сайте