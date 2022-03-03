В Москве проведут хакатон для поиска новых российских разработок по использованию ИИ в медицине

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с Физтех-школой биологической и медицинской физики МФТИ с 22 марта по 11 апреля проведут хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

"Сейчас как никогда важно поддерживать российских разработчиков перспективных технологий в ключевых для нас сферах. Искусственный интеллект в медицине - как раз наиболее перспективная и важная цифровая технология. Это подтверждает и практический опыт его использования в московском здравоохранении, например, для диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза, ишемической болезни сердца. Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений и свежих идей. У участников хакатона, который мы проводим вместе с МФТИ, будет возможность разработать продукт, который будет пропилотирован в городских клиниках, а в случае успешных результатов внедрен в систему московского здравоохранения на постоянной основе".

Хакатон Health Data Hack посвящен использованию искусственного интеллекта в медицине. Команды должны будут представить разработки в области машинного обучения и анализа больших данных. Во время хакатона перед участниками будут поставлены задачи, инновационные решения которых смогут помочь ученым и медикам в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Награждение победителей состоится 12 апреля. Зарегистрироваться на хакатон Health Data Hack можно будет на сайтах организаторов с 11 марта по 3 апреля.

"Рады объявить о запуске хакатона по искусственному интеллекту в медицине с нашими партнерами Физтех-школой биологической и медицинской физики МФТИ. По его результатам эффективные решения могут быть доработаны и интегрированы в столичную систему здравоохранения, а лучшие специалисты будут приглашены для решения задач нашего Центра и стартапов в области генетических технологий и искусственного интеллекта", - уточнил генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

В соревнованиях на базе искусственного интеллекта примут участие студенты и выпускники вузов. На протяжении всего форума команды будет поддерживать экспертное сообщество - ведущие специалисты в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Самые эффективные решения и продуктовые идеи будут интегрированы в столичную систему здравоохранения.

"Применение инновационных информационных технологий для сбора и обработки данных характеризует высокий уровень развития цифровой системы Московского здравоохранения, а использование возможностей искусственного интеллекта - очередное тому подтверждение. Мы гордимся сотрудничеством с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении и убеждены, что участники хакатона смогут предложить прорывные идеи по решению наиболее актуальных проблем в медицине", - заявил Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения (программисты, дизайнеры, аналитики) командно решают обозначенную проблему на время: от одного дня до недели.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - место совместной работы московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение города. Ранее был открыт собственный медицинский технопарк. Резидентами могут стать компании, разрабатывающие медицинские технологии, которые в перспективе могут быть внедрены в московское здравоохранение.