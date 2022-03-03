В Москву идет резкое похолодание

Мартовская оттепель в столичном регионе сменится сильными морозами уже в середине следующей недели. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

Плюсовая температура днем будет до 5 марта. По ночам ожидается до минус 2-7 градусов. Однако в дальнейшем мороз будет усиливаться. Уже с понедельника, 7 марта, температура станет отрицательной и вечером, и днем.

Апогей похолодания придется на будущую среду. Ночь, скорее всего, станет самой холодной за эту весну - ожидается минус 16 градусов. Днем синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от 2 до 7 градусов со знаком минус.