В Подмосковье в массовой драке убили мужчину

В Московской области во время массовой драки зарезали одного из ее участников.

Как сообщает официальный сайт ГСУ СК Подмосковья, конфликт произошел минувшей ночью на спортивной площадке в Мытищах. Компания выпивала и слушала громкую музыку, трое прохожих сделали им замечание. В итоге началась драка, кто-то из участников выхватил нож. Ранения получили три человека, 20-летний местный житель скончался, двоих потерпевших доставили в больницу.

По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве по статье 105 УК РФ. Расследование ведет городской следственный отдел. Все участники конфликта установлены и доставлены на допрос. Выяснилось, кто именно наносил ранения. Уточняются остальные обстоятельства инцидента, назначены необходимые экспертизы.