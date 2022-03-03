В Росреестре назвали долю ипотечных квартир в Москве

Почти половина квартир и нежилых помещений в московских новостройках в январе этого года были куплены с использованием кредитных средств - в общей сложности это 4 793 объекта. Такие данные привели в столичном управлении Росреестра.

Там отметили, что этот показатель на 28,8% больше, чем в январе прошлого года и сразу на 67,6% больше того же периода 2020-го. В то же время январский показатель оказался на треть меньше декабрьского, когда было зафиксировано рекордное число договоров с использованием ипотеки.

"С октября минувшего года мы видим стабильное увеличение доли кредитов", - отмечает глава ведомства Игорь Майданов. Если в октябре прошлого года кредитных сделок было 39%, то уже в ноябре их стало 42%, а в декабре 45%.