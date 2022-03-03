По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, около 70 процентов оборонного бюджета страны в этом году зарезервировано для военно-промышленного комплекса.

Премьер-министр отметил, что импорт оборонительного вооружения занимает слишком много времени. Когда оно попадает к силам безопасности, большая часть его успевает устареть. Поэтому нужно ориентироваться на собственное производство.

- Даже во времена рабства и в первое время после обретения независимости мощь нашей оборонной промышленности была очень велика. Оружие, произведенное в Индии, сыграло большую роль во Второй мировой войне. И пусть позднее это могущество стало ослабевать, у Индии не было недостатка в производственных мощностях ни тогда, ни сейчас, - заявил премьер-министр, выступая на вебинаре Министерства обороны, посвященном принятию бюджета.

- Наше главное преимущество - это развитая IT-сфера. Чем больше мы будем использовать эту силу в оборонном секторе, тем больше будем уверены в своей безопасности, - отметил Нарендра Моди.

По его словам, кибербезопасность больше не ограничивается рамками цифрового мира. Она стала вопросом национальной безопасности.

- Очень радует, что за последние пять-шесть лет Индия увеличила экспорт оборонной продукции в шесть раз. Сегодня страна поставляет собственное оборонительное вооружение и услуги в более чем 75 стран мира, - уточнил премьер-министр.