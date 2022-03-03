Рыбаки высказали предложения по проведению второго этапа инвестквот

В России продолжают активно обсуждать изменения в федеральный закон "О рыболовстве", которые касаются условий и сроков проведения второго этапа инвестиционных квот. Почему законопроект вызвал такую бурную реакцию и чего опасаются рыбаки, "РГ" узнала у Германа Зверева, президента крупнейшего рыбацкого отраслевого объединения страны - Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Пока со стапелей на Дальнем Востоке сошел только один краболов, который был построен по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Фото: Пресс-служба АО "Восточная Верфь"

Герман Станиславович, какова позиция ВАРПЭ относительно второго этапа инвест­квот?

Герман Зверев: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обнародовала свою позицию в июле прошлого года. Она достаточно простая и логически увязанная. Первое. Мы считаем важным развитие береговой переработки на Дальнем Востоке, поскольку именно отсутствие мощной индустрии в этой сфере - один из факторов высоких цен на рыбу, недостатка рабочих мест в регионе. Поэтому, если десять процентов общего допустимого улова (ОДУ) минтая и сельди будут предоставлены в расчете на создание крупных рыбоперерабатывающих комплексов, оборудованных холодильниками, имеющих причальные мощности, это большой плюс.

Второе. На наш взгляд, важно продолжать развитие программы инвестиционных квот, стимулируя судостроение. Но мы предлагаем делать это после того как будут построены все рыбопромысловые суда первого этапа, то есть через четыре-пять лет.

И третье. Полагаем важным заявить, что отбирать ресурсы у предприятий, которые добывают крабов и моллюсков, неправильно. Чтобы повысить фискальную и финансовую отдачу от этих сегментов отрасли, можно использовать другие инструменты, например, налоги.

Какие ошибки были допущены при проведении первого этапа инвестиционных квот, и чего нужно избежать во время второго?

Герман Зверев: Я бы не стал говорить "ошибки", делая такой обвинительный уклон, а предложил бы формулировку "анализ". Прежде всего нужно понять, каким образом выполняются инвестиционные обязательства. На заседании общественного совета при Росрыболовстве мы рассчитываем узнать, в полном ли объеме предприятия, получившие квоты на первом этапе, используют их, производят ли они тот объем продукции, который обязаны производить, исходя из полученного количества инвестквот.

В то же время мы предлагаем обратить внимание, что на первом этапе вся нагрузка и финансовая ответственность были возложены на рыбопромышленные предприятия, а судостроительные, которые не исполняют своевременно свои обязательства, не укладываются в оговоренные контрактами сроки строительства судов, никакой ответственности не несут. Полагаю, что при подготовке законодательной базы второго этапа нужно это исправить.

Важно также избежать сильного уклона в строительство какого-то одного типа судов. Так получилось, что крупнотоннажные суда длиной 105 метров получили гораздо больше инвестиционных квот, чем флот меньшего размера - если соотнести их тоннаж и объем производства продукции. Нужно стремиться к балансу как между стимулированием судостроения и развитием берега, так и внутри судостроения - между типами судов, которые предполагается строить.

Какую ответственность нужно предусмотреть для судостроителей, задерживающих сдачу судов?

Герман Зверев: Это может быть финансовая ответственность. Точно так же, как ее несут рыбопромышленники в виде банковской гарантии - в случае не­исполнения условий контракта, она раскрывается.

Но это нужно устанавливать с помощью внесения изменений в законодательные акты, регулирующие строительство объектов инвестиций.

Недавно министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил возводить суда по принципу "где ловим, там и строим" - то есть строить для работы в Дальневосточном бассейне на дальневосточных заводах. По его данным, участвовать смогут шесть верфей. Как думаете, они справятся?

Герман Зверев: Если речь идет о среднетоннажных и малотоннажных судах, то дальневосточные верфи вместе с другими верфями Российской Федерации могут войти в этот процесс и справиться. Но нельзя понуждать рыбаков, восстанавливая новую редакцию крепостного права, при которой дальневосточные рыбопромышленники будут привязаны, как крепостные крестьяне, только к шести судостроительным предприятиям Дальнего Востока. Легко представить, что в этом случае произойдет с ценами на строящиеся суда, сроками исполнения контрактов.

Важно продолжать развитие программы инвестиционных квот, стимулируя судостроение. Но рыбаки считают, что делать это нужно через четыре-пять лет

Необходима более гибкая система, при которой дальневосточные судостроители смогут иметь преференции. В случае, если они будут способны построить судно как максимум на 20 процентов дороже, чем предприятия из других частей страны, заключается контракт, а государство предусматривает способ компенсации этих 20 процентов. Если же цена превысит среднюю по рынку более чем на 20 процентов, дальневосточное рыбопромышленное предприятие имеет право выбрать другого поставщика. Мы считаем, что такая система будет стимулировать рыбопромышленников округа делать заказы на заводах в регионе, а верфи - развиваться.

В январе руководители десятков рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока написали в Федерацию независимых профсоюзов России о том, что продажа с аукционов оставшихся 50 процентов квот на добычу крабов и 100 процентов квот тихоокеанских моллюсков поставит их на грань выживания и приведет к массовым сокращениям работников. Вы видите такую опасность?

Герман Зверев: 28 января по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова дала поручение подготовить этот вопрос к рассмотрению на комиссии. Стоит дождаться заседания, поскольку в ходе него представители рыбопромышленных предприятий, трудовых коллективов и объединений работодателей представят свои расчеты. Пока из законопроекта следует одно - предприятия, у которого имеются крабовые квоты и квоты на добычу моллюсков в случае реализации законопроекта лишаются их в полном объеме и смогут вернуть в какой-то величине только если примут участие в аукционе. Напомню, что квоты были распределены на основании исторического принципа до 2033 года. Это равносильно тому, что у вас отнимут квартиру и скажут: "Она может остаться за вами, если вы пойдете на торги, победите в них и заплатите деньги".

С нашей точки зрения включение этих двух предложений об аукционах в законопроект существенно изменило траекторию его прохождения. Если бы их не было, документ давно был поддержал отраслью. Развивать берег нужно, но не отнимая у людей бизнес.

Мы говорим о развитии переработки минтая и сельди - это верное решение, но зачем отбирать квоты на гребешок и трубач? Мне кажется, при доработке законопроекта эти чужеродные элементы, о которых, кстати, нет ни слова ни в одном поручении правительства, возможно, уйдут. Надеюсь на это.

Справка "РГ"

Инвестиционная квота - это форма господдержки для предприятий, которые строят на российских верфях рыбопромысловые суда или возводят береговые рыбоперерабатывающие заводы. Программа была запущена в 2017 году. По ее условиям, 20 процентов квот на вылов минтая и сельди распределены между инвесторами, которые взамен обязуются обновлять флот и перерабатывающие мощности. К концу первого этапа должно быть построено 55 судов и 24 рыбоперерабатывающих завода. Общий объем инвестиций первого этапа инвестиционных квот - 238,9 миллиарда рублей.