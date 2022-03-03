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03.03.2022 06:04

Школьники из ДФО рассказали, почему решили стать бизнесменами

Текст: Ольга Журман, Федор Шомоев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 46(8694)
Проведенный недавно опрос учеников пятых - одиннадцатых классов российских школ показал, что 48 процентов детей хотят в будущем стать предпринимателями. По словам автора исследования, руководителя образовательной компании "ЯКласс" Екатерины Рыжовой, это говорит о развитии в стране культуры предпринимательства, имеющей большой потенциал роста. Наверное, далеко не все опрошенные, повзрослев, захотят и смогут вести собственный бизнес. Однако на Дальнем Востоке есть и такие случаи, когда школьники открывают свое дело, что называется, не выходя из-за парты.

Предприниматель в 15 лет

Юная жительница Владивостока Юлия Беседина владеет бизнесом по продаже скрабов для тела, рецептуру которых разрабатывают специалисты с некоторым ее участием. Свое дело она официально открыла в 15-летнем возрасте.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Девушка выросла в среде, где предпринимательство - образ жизни амбициозных, рассчитывающих на собственные силы людей. Мама - дизайнер интерьеров, отец - владелец строительной фирмы. Бабушка работает в сфере логистики, дедушка трудился в строительстве. Как говорит Юлия, "у меня тоже есть какая-то тяга к самостоятельности".

Будущая предпринимательница с 13 лет успела поработать официанткой, бариста, кассиром. Поэтому хорошо понимает, как действует касса, формируются чеки, знает, как считать налоги, общаться с партнерами и клиентами. И (трудно поверить!) считает самой интересной книгой Трудовой кодекс РФ.

- Просто мне хотелось самой себя обеспечивать. Ну такой я ребенок, стремящийся к самостоятельности. А это лучшая книга, прочитав которую, можно что-то начинать делать. В ней очень много интересного, - смеется она.

Опыт работы уже подсказал, что стационарная торговля - полдела, и к ней добавилась реализация товаров в интернете. Недавно Юлия выиграла грант фонда молодежных инициатив, средства собирается направить на совершенствование сервиса.

После девяти классов девушка поступила в колледж, изучает юриспруденцию с уклоном в бизнес. При блестящей учебе намеренно не пошла в 11-й класс: в школе надо учить все подряд, а она уже знает, что конкретно ей необходимо.

Кстати, когда-то Юлия мечтала быть пилотом гражданской авиации. Поступать собиралась в авиационно-транспортный колледж в Санкт-Петербурге. А в раннем детстве, конечно, хотела стать космонавтом…

Впрочем, с мечтой летать она еще не рассталась. Признается: "Теплится надежда, что когда-нибудь научусь управлять самолетом".

Фермер из девятого "Г"

У ученика 9 "Г" класса Хоринской средней школы № 1 (Республика Бурятия) Цывана Аюрджаева есть хобби, которое приносит ему доход, а его постоянным клиентам - свежие молочные продукты. В региональном минсельхозе его называют школьником-фермером.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Когда мы переехали в Хоринск, сыну было пять лет. Через три года построили свой дом, мои родители подарили нам на новоселье корову и телочку с теленком. Мы с мужем заняты на работе, поэтому уход за коровушками в основном лег на плечи сына. Цыван очень ответственно, без напоминаний после уроков сам начал поить и кормить животных, чистить стайки. Постепенно у него в сознании закрепилось, что это его хозяйство, его питомцы, - рассказывает мама школьника-фермера Сысыг.

Со временем Цыван научился доить коров, сепарировать молоко, делать творог и сметану. Продукцию мальчик стал предлагать знакомым, соседям и даже своим учителям. Так и наработал круг постоянных покупателей. В скором времени он планирует оформиться как самозанятый.

Сразу несколько проектов якутских школьников рассчитаны на то, чтобы извлечь прибыль из холода

Как рассказывает его мама, первый вкус заработанных денег Цыван почувствовал, когда на свои средства купил настоящие футбольные бутсы - как и большинство сверстников, он любит погонять мяч. А дальше родители мальчика уже не беспокоились, на что собирать ребенка в школу: с четвертого класса сын сам покупает для себя все необходимое.

Предпринимательская жилка подсказала мальчику, что нужно взять бычков на откорм, благо сена в прошлом году было заготовлено с избытком. Следующей осенью их можно будет выгодно продать на мясо. С таким предложением он обратился к родителям, и отец, поразмыслив, согласился проинвестировать инициативу - при­обрел четырех быков.

Сейчас Цыван горит идеей организовать свою полностью автоматизированную ферму. Поэтому он стоит на перепутье - на кого учиться? Хочется стать и инженером-механиком, и ветеринарным врачом. Обе профессии на шаг приблизят его к мечте.

Вдохновил мороз

Самой юной "предпринимательнице" Якутска Насте Лапиной - 13 лет. Ее семья переехала сюда из Иркутска недавно. Девочка, мечтающая сама заработать себе на мобильный телефон, смекнула, что в таком холодном городе больше всего ценится тепло. Его она и решила продавать. Принесла из дома на автобусную остановку обогреватель, нашла, куда его подключить, и рядом разместила объявление: минута обогрева - десять рублей, десять минут - 80, пенсионерам бесплатно. Под ценником сделала приписку "Оплата картой не принимается (у меня нету еще)".

Фото: Из архива Ольги Локтионовой
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За первый час Насте удалось заработать 600 рублей. Узнав, зачем ей нужны деньги, некоторые обогретые платили не по прайсу, а чуть больше.

Конечно, маленький бизнес Насти ограничен приближающейся весной и поставленной целью. Но у этой девочки есть все задатки предпринимателя. По крайней мере, она одна из тех немногих, кто сумел на практике извлечь прибыль из холода, к чему призывают деловых людей власти Якутии.

Мороз и автобусная остановка стали движущей силой еще одного проекта якутских школьников. В начале зимы девятиклассник школы № 23 Якутска Валерий Максимов изрядно продрог, ожидая автобус. И ему пришла в голову идея создать пуховик с подогревом. Да не простой, а "айтишный", чтобы можно регулировать функцию утепления при помощи мобильного приложения.

Сейчас над реализацией проекта работают четыре девятиклассника под руководством преподавателя технопарка "Кванториум" Дениса Данилова. Команда уже собрала нагревательный элемент, и сейчас подростки занимаются созданием мобильного приложения для трех уровней подогрева в зависимости от погоды - от минус 25 до температур ниже 50 градусов мороза.

- Планирую протестировать пуховик по дороге из школы в технопарк и обратно, - говорит автор идеи Валерий Максимов.

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