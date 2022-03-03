Сибиряки увидят падение части ракеты на спутник Земли

В пятницу космический объект, который международная группа ученых идентифицировала как отработанную ступень ракеты, упадет на Луну. Представители научного мира предполагают это, основываясь на своих расчетах.

Столкновение ожидают в 12:34 UTC (15:34 мск) с обратной стороны спутника Земли, рядом с лимбом (видимым краем диска Луны). Это означает, что столб пыли, поднявшийся после падения объекта, можно будет наблюдать с Земли.

Информация об этом была опубликована в журнале Research Notes of the AAS. Над научным исследованием работали представители Института наукоемких технологий и передовых материалов (ИНТиПМ) ДВФУ и Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН) в составе международного коллектива. "По нашим оценкам, объект WE0913A будет падать со скоростью 2600 метров в секунду, в результате чего облако пыли можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Человек может видеть до шестой звездной величины, а это явление имеет вторую, поэтому можно будет отследить его без бинокля или телескопа", - рассказал студент ИНТиПМ ДВФУ Тимур Ноздрачев, участвовавший в работе международной группы.

По его словам, необычное явление смогут увидеть в Омске и Новосибирске. Также наблюдать за происходящим на небе будут в обсерваториях Таджикистана, Словакии и Италии.

Прогнозы о подобного рода явлениях удается сделать крайне редко. Однако наземное исследование последствий удара о спутник Земли даст важный результат для лучшего понимания микрофизических свойств реголита Луны, а также изучения самого снаряда, считают ученые. Ожидается, что после столкновения на орбите появится около трех тонн мелкого космического мусора.

Кстати, одним из первых направляющуюся к спутнику Земли ракету обнаружил наблюдатель за астероидами Билл Грей. Объект имеет цилиндрическую форму и достигает 12 метров в длину, а его диаметр составляет три метра. Скорость полета - 9300 километров в час.