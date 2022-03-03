У двух жителей Хабаровского края изъяли 75 кг черной икры

Два жителя Хабаровского края стали фигурантами уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, в декабре прошлого года мужчины попытались перевезти в своем автомобиле 75 килограммов икры, но были задержаны сотрудниками полиции.

Впоследствии экспертиза показала, что изъятый деликатес является икрой рыб семейства осетровых - амурского осетра и калуги, которые принадлежат к особо ценным водным биоресурсам, занесенным в Красную книгу РФ.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом икра оказалась у фигурантов.