В частном доме на Сахалине нашли тела трех мужчин и ребенка

В частном доме, расположенном на улице Луговой в сахалинском поселке Охотское, обнаружены тела трех мужчин и 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следкома.

Правоохранители не нашли у погибших признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они отравились угарным газом из-за неправильного использования дизель-генератора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.

"Дальнейшее расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления", - отмечается в сообщении.

Ход и результаты расследования взяло на особый контроль руководство регионального следкома.