В Хабаровском крае возобновят прерванную из-за COVID-19 диспансеризацию

Поликлиники Хабаровского края возобновляют проведение диспансеризации и профосмотров, приостановленных месяц назад из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.

Он отметил, что среднесуточный темп прироста заболеваемости в крае составляет 0,9 процента, что ниже среднего значения по ДФО.

"Более чем в 90 процентах случаев заболевание протекает в форме ОРВИ, превалирует штамм "омикрон", - написал Никонов, добавив, что большая часть пациентов сейчас лечится амбулаторно, и нагрузка на коечный фонд заметно снизилась.

В связи с этим решено было перепрофилировать максимально возможное число коек под оказание плановой медпомощи.

"Также возобновляем работу медицинских организаций первичного звена по проведению профессиональных осмотров и диспансеризации - как детей, так и взрослых. Записываться на осмотры можно будет уже с 5 марта", - уточнил зампред.

Накануне в регионе объявили о смягчении антиковидных ограничений. Теперь у посетителей заведений общепита, торговых центров, учреждений культуры и спорта не требуют QR-коды о вакцинации. Однако носить маску в общественных местах по-прежнему обязательно.