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03.03.2022 06:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье подросток ушел в парикмахерскую и пропал

Текст: Анна Бондаренко

В городе Находка ищут 13-летнего мальчика, который в среду в 17 часов ушел в парикмахерскую и пропал.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю, личный состав городской полиции поднят по тревоге. Созданы поисковые группы, куда вошли участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, наряды ППС и ДПС. К поиску подключились волонтеры.

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Отмечается, 13-летний подросток имеет среднее телосложение, рост 158 сантиметров, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную куртку со вставками, черные джинсы, черную шапку и цветные кроссовки.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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