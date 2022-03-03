В Приморье подросток ушел в парикмахерскую и пропал

В городе Находка ищут 13-летнего мальчика, который в среду в 17 часов ушел в парикмахерскую и пропал.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю, личный состав городской полиции поднят по тревоге. Созданы поисковые группы, куда вошли участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, наряды ППС и ДПС. К поиску подключились волонтеры.

Отмечается, 13-летний подросток имеет среднее телосложение, рост 158 сантиметров, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную куртку со вставками, черные джинсы, черную шапку и цветные кроссовки.