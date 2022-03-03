Жительница ЕАО выбросила на улицу своего новорожденного ребенка

Жительницу села Валдгейм Еврейской автономной области признали виновной в убийстве новорожденного малыша.

Ребенка 21-летняя девушка родила в октябре 2021 года. О беременности, опасаясь осуждения родственников и знакомых, она никому не говорила и под медицинским наблюдением не находилась. Роды прошли в месте, для этого непригодном.

"Находясь в условиях психотравмирующей ситуации, девушка оставила новорожденного ребенка на улице, в результате чего он погиб от переохлаждения", - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Свою вину фигурантка дела признала в полном объеме. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, приговорил ее к двум с половиной годам ограничения свободы.