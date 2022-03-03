Пермский театр втрое снизил цену билетов

В Пермском академическом Театре-Театре раскуплены билеты на все мартовские спектакли - причиной стало снижение их стоимости. На такой шаг учреждение культуры пошло для того, чтобы люди в наше сложное время получили "театральную передышку".

Цена билета на любой спектакль Театра-Театра в марте снизилась до 300 рублей, тогда как обычно они стоят 800-900 рублей. "Мы ответственны перед зрителем и должны поддерживать его в любых обстоятельствах, - рассказал исполнительный директор театра Егор Мухин. Зрители же с удовольствием откликнулись на инициативу - было продано 10800 билетов.

Кстати, этот театр оказался не единственным учреждением, решившим поддержать зрителей. Примерно с такой же инициативой выступил и Пермский театр оперы и балета. В марте все билеты на его постановки будут продаваться со скидкой в пятьдесят процентов.