В Мордовии отменили QR-коды

В Республике Мордовия отменили обязательные QR-коды при посещении общественных мест. А дневные стационары и поликлиники региона вернутся в обычный режим оказания амбулаторной медицинской помощи с 9 марта.

Соответствующее решение принял в четверг региональный оперштаб. Как отметили на заседании, в субъекте пройден пик заболеваемости коронавирусом.

По словам вице-премьера правительства РМ Галины Лотвановой, число случаев заражения за прошедшую неделю снизилось на треть. Наиболее заметна эта тенденция среди детей. Количество вызовов врача на дом с 22 тысяч в сутки в период пиковой нагрузки сократилось до полутора тысяч.

На сегодня число новых случаев заражения опустилось ниже 400, на лечении в ковидных госпиталях республики находятся около 1400 человек.

С учетом улучшения эпидситуации решено отменить ряд ранее введенных ограничений. Так, помимо отмены QR-кодов, будет снят запрет на доступ детей и подростков в торговые центры без сопровождения родителей. А детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновят работу - при условии проведения дезобработки и обеспечении требований главного санитарного врача.

С 10 марта отменят вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты - при соблюдении гарантийных мер. Снято и требование соблюдения гражданами социальной дистанции.

А вот такие меры, как ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе.

Кстати

Как пояснил глава Мордовии Артем Здунов, решение о снятии ограничений принято в том числе с учетом мнения экономического блока регионального правительства и необходимости поддержать экономику республики, работодателей, малое и среднее предпринимательство.