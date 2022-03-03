В Саратовской области отменили социальное дистанцирование

В организациях общепита и сферы обслуживания, на спортивных объектах и в учреждениях культуры Саратовской области отменены требования по соблюдению социального дистанцирования между посетителями.

Региональное правительство внесло изменения в свое постановление № 208-П об ограничительных мероприятиях в связи с пандемией COVID-19. Предприниматели больше не обязаны выполнять требование об обеспечении между клиентами дистанции в полтора метра.

Как сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин, очередное смягчение ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки, а также с изменением противоэпидемических мероприятий в условиях широкого распространения штамма "омикрон". По данным чиновника, сейчас 70 процентов заболевших переносят коронавирус в легкой форме.

В настоящее время коронавирусом болеет около 40 тысяч саратовцев, более двух тысяч из них госпитализированы.

Всего с начала пандемии в Саратовской области коронавирусом, по официальным данным, переболело около 210 тысяч человек, свыше 5,6 тысячи жителей региона умерло.