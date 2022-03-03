Губернатор Усс напомнил о статусе Сибири в истории и пространстве

Сегодня на КЭФ-2022 губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к участникам и гостям экономического форума с предложением строить его работу на фундаментальных позициях, учитывая не только нынешнюю ситуацию в мире, но и прошлое, и будущее Сибири.

Напомним, XVIII Красноярский экономический форум проходит в столице региона 2-4 марта. Главное событие четверга, второго дня основной работы КЭФ, - пленарное заседание "Сибирь: ЭКОномика будущего".

Губернатор отметил рекордное количество участников деловой программы форума и подчеркнул, что это свидетельствует об интересе к Сибири, как опорному макрорегиону России, и об уверенности в ее будущем.

По словам главы региона, сегодня мы переживаем драматичную ситуацию, однако в истории было немало сложных моментов, и россияне научились работать в этих условиях. "Уверен, что вызовы, которые мы переживаем сейчас, тоже уйдут в прошлое. А Сибирь с ее уникальным географическим положением, богатствами недр, тайгой - легкими планеты и, конечно, с людьми, которых наш президент назвал золотым фондом России, вечна. Именно с этих фундаментальных позиций предлагаю строить наше сегодняшнее обсуждение", - процитировала Александра Усса пресс-служба правительства края.

Накануне, в первый день КЭФ, отданный работе молодежной площадки, стало известно о распоряжении губернатора создать оперативный штаб, задача которого - обеспечить стабильность экономики Красноярского края в новых условиях. Речь идет, в частности, о выработке мер для смягчения последствий санкций Запада. Первое заседание штаба намечено на ближайшие дни, уточнили в правительстве региона.