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03.03.2022 11:47
Рубрика: Власть

Новосибирская область ищет туристов в интернете

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 46(8694)
Количество туристов, приезжающих в Новосибирскую область, к 2030 году должно вырасти в 1,6 раза по сравнению с рекордными показателями 2019-го и достичь 1,48 миллиона человек. Объем платных услуг в сфере туризма составит 10,3 миллиарда рублей в год.
Символ проекта "Новогодняя столица России" прибыл в Новосибирск из Нижнего Новгорода. Фото: Татьяна Кравченко Символ проекта "Новогодняя столица России" прибыл в Новосибирск из Нижнего Новгорода. Фото: Татьяна Кравченко
Символ проекта "Новогодняя столица России" прибыл в Новосибирск из Нижнего Новгорода. Фото: Татьяна Кравченко

Такие показатели заложены в региональной отраслевой государственной программе, утвержденной в конце прошлого года областным правительством. Документ согласован с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства".

- Чтобы знакомство гостей с регионом заранее складывалось приятно и комфортно, мы готовим для туристов и жителей Новосибирска и районов области новый удобный в пользовании интернет-портал, 3D-панораму с основными достопримечательностями региона и яркие видеоролики в формате тревел-шоу. Это повысит узнаваемость и привлекательность региона, - сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

С 12 по 14 апреля этого года в регионе пройдет Сибирский туристический форум. Его участников познакомят с инфраструктурой и действующими проектами в сфере туризма, в том числе медицинского.

- В наших санаториях и медучреждениях сейчас активно внедряют программы постковидной реабилитации, которые пользуются популярностью. В регионе почти две тысячи лицензированных медицинских организаций. За последние три года к нам приезжали лечиться представили 84 стран. В России Новосибирская область занимает восьмое место по объему платных услуг в сфере здравоохранения. То есть благодаря федеральным медицинским центрам и частным клиникам медицинский туризм развивается. И во время форума мы покажем гостям все возможные направления, - отметил Лев Решетников.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Показательно, что возможностями региона сегодня интересуется более 61,4 тысячи интернет-пользователей - с 2019 года охват сетевой аудитории вырос в шесть раз, а с 2016-го - почти в тридцать.

По итогам 2019 года сфера туризма побила рекорд. Так, объем оказанных платных услуг превысил 9,5 миллиарда рублей, в 2020-м из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер было падение, но в 2021 году отрасль вновь пошла вверх, выйдя на сопоставимые со сферой строительства цифры.

Например, объем полученных от туриндустрии налогов за прошлый год составил 3,2 миллиарда рублей, что выше показателей 2019-го (2,8 миллиарда).

- Туристическая инфраструктура активно развивается. В прошлом году в области шло строительство тридцати новых гостиниц - небольших, компактных, но комфортабельных. Новой госпрограммой поставлены конкретные цели: планируется провести маркетинговые исследования, изучить потребности и потенциал туристического рынка региона, определить сильные и слабые стороны существующих проектов. Мы должны понимать, что людям нравится, а что нет, что необходимо изменить, улучшить, - сообщил Лев Решетников.

Вторая важная цель, обозначенная программой, - формирование туристских кластеров и их продвижение. Третье - стимулирование и развитие актуальных и перспективных направлений в сфере туризма.

Министр экономического развития анонсировал два блока мер поддержки отрасли. Объявлен конкурс для муниципальных образований, и заявки принимаются до 11 марта этого года. Средства (двадцать миллионов рублей) направят на софинансирование работ по созданию и реконструкции туристических объектов, приобретение оборудования, благоустройство территорий и транспортной инфраструктуры.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Так, уже есть две заявки на реализацию проектов по установке стелы и благоустройству территории на границе Новосибирской области и Алтайского края, по открытию памятника в деревне старателей в Маслянинском районе.

По таким же направлениям будет оказываться поддержка бизнесу. Здесь лимит на 2022 год - шестьдесят миллионов рублей, на один проект можно получить грант в три миллиона.

Крупные инвестиционные проекты рассматривает совет по инвестициям при губернаторе. В случае одобрения компания может рассчитывать на господдержку, которая покроет 25 процентов капитальных затрат.

Также программой предусмотрено внедрение стандартов гостеприимства, установка средств навигации и повышение уровня компетенций сотрудников, развитие информационных ресурсов.

Между тем

Международная федерация хоккея объявила об отмене Молодежного чемпионата мира по хоккею в России. Как отметил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, несмотря на это, строящаяся в Новосибирске новая ледовая арена будет сдана в срок. Инфраструктурой, которая в первую очередь готовилась для проведения чемпионата, в том числе новой станцией метро, дорожно-транспортными развязками и, конечно, самим ледовым дворцом, будут пользоваться жители региона.

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