Прокуратура раскритиковала алтайских чиновников за непостроенные детсады

В Алтайском крае из-за резкого роста цен на стройматериалы в 2021 году не успели возвести все запланированные социальные объекты. Генпрокуратура РФ вынесла предостережения региональным властям о недопустимости срыва сроков реализации нацпроекта "Демография".

- В Алтайском крае не выполнены в срок работы по возведению пяти детских садов - это очень много, - подчеркнул заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, побывавший с визитом в регионе. - Родителей не интересуют бюрократические проволочки, из-за которых вовремя не были введены новые детские дошкольные учреждения. На эти объекты были выделены федеральные деньги, и они поступили в регион. Остаток средств, который не успели освоить в прошлом году, составляет 43,5 миллиона рублей. При этом в Первомайском районе даже не начинали строительство.

По словам зампреда правительства Алтайского края Игоря Степаненко, из четырнадцати детских садов, которые должны были построить в 2021 году, девять сдано и уже введено в эксплуатацию. А на пяти объектах ход строительных работ задерживается.

- Из-за удорожания строительных материалов нам пришлось пересматривать сметную стоимость объектов, - пояснил краевой вице-премьер. - Процедура перерасчета, согласования и проведения повторной экспертизы проектов занимает очень много времени. И подрядчики на это время приостанавливали работы, поэтому нам пришлось перенести сроки ввода пяти детсадов. По четырем из них федеральное финансирование было освоено полностью. Только в городе Бийске не освоили 43,5 миллиона рублей. Но эти средства нам снова выделят из федерального бюджета в нынешнем году на достройку объекта. Мы подписали соглашение о переносе сроков ввода пяти детских садов с минтруда и минпросвещения РФ. И все они будут обязательно достроены в 2022 году.

Однако, по мнению Дмитрия Демешина, ссылки на рост стоимости строительных материалов не могут служить оправданием срыва ввода объектов. "Надо было изначально не затягивать сроки строительства, вовремя закупать необходимые стройматериалы, а не ждать, когда их стоимость подскочит. Тогда бы и проблем со сдачей детских садов не было, и дети бы уже занимались в новых зданиях", - отметил он.

Дмитрий Демешин предупредил Игоря Степаненко о том, что если в крае не примут меры для выполнения задач нацпроекта, то он лично будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной - за халатность. Кроме того, потребовал от вице-премьера предоставить точные сроки сдачи всех отложенных объектов.

Также предостережение Генпрокуратура выдала министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву за задержку строительства трех спортивных объектов все по тому же национальному проекту "Демография". Прокурорская проверка одного из них - физкультурно-оздоровительного комплекса площадью свыше двух тысяч квадратных метров в Барнауле - показала, что сроки строительства явно затягиваются. Объекты необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2022 года, но в 2021-м выделенные из федерального бюджета деньги были освоены не полностью и уже есть отставание от графика строительных работ.

Напомним, что в прошлом году Алтайский край, как и многие регионы страны, столкнулся с проблемой резкого роста цен на стройматериалы, из-за чего возведение социальных объектов, строящихся по госконтрактам, оказалось под угрозой. В начале сентября ситуацию удалось урегулировать, после того как правительство РФ приняло постановление, которое разрешает изменять цены в ранее заключенных контрактах на строительство социально значимых объектов. Это позволило направить на возведение больниц, школ, детских садов и спорткомплексов дополнительное финансирование из краевого бюджета.

- В бюджете на 2022 год уже учтены аналогичные расходы, связанные с удорожанием материалов и оборудования, на основании расчетов представленных заказчиками, - отметил зампред правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. - Ассигнования будут увеличены в течение года, если возникнет такая необходимость.

Кстати

Стало известно, что из резервного фонда правительства РФ Алтайскому краю выделили дополнительно 939,6 миллиона рублей в связи с ростом стоимости строительных материалов. Эти деньги регион должен направить в течение 2022 года на возведение больниц, школ, детских садов, модернизацию спортивных объектов и сельской инфраструктуры.