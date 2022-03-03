В Красноярске мать проломила череп младенцу из-за плача

Следователи возбудили против жительницы Красноярска уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

В минувший вторник правоохранительные органы получили информацию о госпитализации в клиническую больницу №20 младенца с травмой головы. По данным следствия, 28 февраля 21-летняя мать, находившаяся с месячным сыном в своей квартире на левобережье Красноярска, разозлилась на плачущего ребенка и ударила его рукой в область темени. Отец мальчика вызвал скорую помощь, и младенца доставили в больницу. Врачи называют его состояние тяжелым.

Мать новорожденного задержана, решается вопрос о ее аресте.

Краевая прокуратура поставила расследование на контроль. В надзорном ведомстве рассказали, что родители не состояли на профилактическом учете. Сейчас второй малолетний ребенок женщины изъят из семьи.