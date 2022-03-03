В Кузбассе самосвалы выстроились буквой "Z" в поддержку спецоперации

В Кузбассе в поддержку спецоперации на территории Украины в виде буквы "Z" выстроились девять тяжелых карьерных самосвалов БелАЗ. Общий вес символа (им отмечена задействованная в спецоперации военная техника РФ) превысил две тысячи тонн.

Об акциях, которые проводятся в регионе в поддержку российских Вооруженных Сил и жителей ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Так, в Ленинске-Кузнецком с наклеенным на борта и стекла машин знаком "Z" вышли на дежурство и уборку городских улиц водители коммунальной спецтехники.

В Юрге активисты территориального общественного самоуправления выстроились в букву "Z" вместе с юнармейцами.

К флешмобу присоединились и студенты военного учебного центра Кузбасского государственного технического университета, сделавшие фото с соответствующими плакатами в руках.