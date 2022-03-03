В Кузбассе спасли пациента из Томска с 17 переломами

Кузбасские медики спасти жизнь 45-летнему жителю Томска с семнадцатью переломами.

Томич был доставлен в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского больницу санавиацией после ДТП в крайне тяжелом состоянии. Чтобы вернуть его к жизни, потребовались две сложнейшие операции, которые длились 4,5 часа.

- Сначала реаниматологи, хирурги и травматологи остановили кровотечение и стабилизировали переломы внешними фиксаторами, - рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Илья Стаценко. - Затем травматологи прооперировали плечо и ключицу, за вторую сессию - зафиксировали задние отделы таза и, учитывая тяжелый оскольчатый перелом шейки бедра, установили современный эндопротез тазобедренного сустава.

По словам врачей, уже на третьи сутки после операции томич смог самостоятельно сидеть, а еще через два дня встал на ноги. Пока пациент передвигается с помощью ходунков. Но, по прогнозам медиков, в скором времени дополнительная опора ему не потребуется. Спустя два месяца после завершения реабилитации он сможет ходить самостоятельно.