В Новосибирске пенсионерка погибла из-за выброшенного из окна кресла

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, молодая пара выбросила кресло из окна седьмого этажа, и оно упало на пожилую женщину.

В пресс-службе ГУ МВД уточняют, что тело пострадавшей было обнаружено около шести утра возле одного из подъездов девятиэтажки в Железнодорожном районе Новосибирска. Прибыв на место, полицейские обошли квартиры в доме и установили личности подозреваемых, которых доставили в отдел.

По данным СК, трагедия произошла у дома № 3 по улице Вокзальная магистраль. Задержаны мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения. Установлено, что они выбрасывали старую мебель в окно, как раз в этот момент пенсионерка вышла на улицу со своей собакой. Одно из кресел упало на голову женщине.

В результате полученных травм женщина 1941 года рождения погибла на месте. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, работа в рамках уголовного дела продолжается.