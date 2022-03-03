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03.03.2022 10:45
Рубрика: Происшествия

В Приангарье возбудили дело по жалобам детей-сирот на плохое жилье

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил в городе Усолье-Сибирском Иркутской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Основанием стали жалобы местных жителей из категории детей-сирот на плохое качество выделенных им квартир, сообщили в региональном главке СК РФ.

Дети-сироты получили жилье в 2015 году. Сейчас они рассказывают об особенностях этих помещений: на стенах появились трещины и грибок, зимой в квартирах холодно. Граждане перечислили все проблемы, с которыми им приходится иметь дело каждый день.

Представители правоохранительных органов, мэрии, управляющей компании осмотрели помещения. Возбуждено уголовное дело, изучены соответствующие документы, назначены экспертизы.

Следователям предстоит дать оценку действиям чиновников, ответственных за предоставление жилья. Прокуратура взяла расследование на контроль, уточнили в надзорном ведомстве.

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