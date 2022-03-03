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03.03.2022 14:42
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе отца и сына осудили за убийство бизнесмена

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Ставропольский краевой суд вынес приговор двум обвиняемым в убийстве предпринимателя. Водитель бизнесмена, а также сын преступника получили 14,5 и 12 лет колонии соответственно сразу по четырем статьям уголовного кодекса, сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, фигуранты намеревались убить предпринимателя, чтобы завладеть его деньгами, так как знали, где у мужчины хранится крупная сумма. Отец и сын купили пистолет и патроны к нему, а также изменили работу видеокамер возле дома жертвы.

- В январе 2015 года бизнесмен приехал на автомобиле к домовладению своей матери, расположенном в Ставрополе, в это время его водитель проник в салон автомобиля, где стал ждать возвращения потерпевшего. Когда тот сел в автомобиль, преступник произвел выстрелы. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, - рассказали в прокуратуре СК.

Отец отдал оружие и оставшиеся патроны сыну, который спрятал их. Через несколько дней злоумышленники украли из сейфа в квартире убитого 12 миллионов рублей.

В ходе суда коллегия присяжных признала подсудимых виновными, а суд приговорил старшего к 14,5 годам колонии строго режима, штрафу в 120 тысяч рублей и ограничению свободы на два года. Его сын получил 12 лет колонии строго режима, штраф в 90 тысяч рублей и также два года ограничения свободы.

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Также суд удовлетворил гражданские иски пяти потерпевших на компенсацию морального вреда на сумму 22,5 миллиона рублей и имущественный ущерб в семь миллионов рублей.

Как выяснил корреспондент "РГ", речь идет о резонансном убийстве экс-главы компании "Роснефть Ставрополье Александра Чернухина в январе 2015 года. Тогда он получил огнестрельное ранение в грудь, от которого вскоре скончался.

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