В Кабардино-Балкарии прошла масштабная переаттестация имамов

Более 150 имамов, представляющих все районы и городские округа республики, прошли переаттестацию. Во время экзаменационных испытаний они подтверждали свой уровень знаний и соответствие занимаемой должности. На мероприятии разрешили присутствовать корреспондентам "РГ".

Переаттестация включала письменное тестирование и устное собеседование. Имамов проверяли на знание основ фикха (в широком смысле мусульманское право) и акыды (вероубеждение). Также оценивалось знание таджуида - свода орфоэпических правил чтения Корана.

Организовало переаттестацию Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии, а проводилась она в стенах Северо-Кавказского Исламского университета, расположенного в Нальчике. Проходят ее раз в три года все имамы - независимо от возраста, опыта работы и авторитета среди прихожан.

Стоит отметить, что имам в Кабардино-Балкарии - выборная должность. Он назначается ДУМ по рекомендации раис-имама (старший имам района). Ходатайствует же за кандидата на пост джамаат - мусульманская община. Имамом может стать как очень авторитетный в районе богослов, пусть и не окончивший высшее учебное заведение, так и выпускник исламского вуза.

Во время тестирования экзаменуемому нужно ответить на 40 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Они из разных областей. Например, что не является запретным в состоянии ихрама (это особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж), какая из наук изучает основы веры, как называется первая мечеть, построенная при пророке, кто стал первым уверовавшим из окружения Мухаммада. Часть вопросов носит социальный характер. Среди них: кому из родственников человек может выплачивать закят (обязательный ежегодный налог в пользу нуждающихся единоверцев).

Не прошедшие переаттестацию могут лишиться своих должностей. Однако главным все же является другое - муфтият региона выявляет с ее помощью слабые стороны в знаниях имамов, чтобы в дальнейшем уделить этому особое внимание при составлении программы курсов повышения квалификации. Последние организуются ежегодно.

- Это необходимо в реалиях сегодняшнего дня, когда информационный поток огромен, разнообразен, при этом информация не всегда верная. Мы хотим, чтобы наши имамы хорошо ориентировались в этом потоке и правильно работали со своими прихожанами, которые, получив не ту информацию, иногда подходят к краю, и это может плачевно закончиться - срывом в пропасть. Поэтому наша общая цель - чтобы в эту пропасть не падали ни наши имамы, ни те люди, которые приходят в мечети, ни те, кто не приходит, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель ДУМ Кабардино-Балкарии, муфтий Хазраталий Дзасежев. - Нужно, чтобы имамы доносили до людей правильную отфильтрованную информацию.

При муфтияте есть аттестационная комиссия, которая оценивает знания и, что не менее важно, убеждения имамов, а также тех, кто претендует быть преподавателем в воскресных школах при мечетях. К кандидатурам на эти должности предъявляются определенные требования. И если человек им не соответствует (даже при наличии хороших знаний в религиозной сфере), то желанный пост он не получит. Обучать в воскресной школе могут не только имамы, но и выпускники исламских вузов, они также проходят аттестацию, после чего им выдается справка о том, что им разрешается работать с детьми.

Корреспондент "РГ" поинтересовалась, на что обращают внимание в ДУМ, решая, назначать кандидата на должность имама или нет.

- Во-первых, человек должен обладать знаниями определенного уровня. Во-вторых, мы оцениваем, как он ведет себя в обществе, умеет ли находить общий язык с людьми, работать с ними. Имама рекомендует джамаат, который из своей среды выдвигает лучшего, того, кому доверяет, - пояснил Хазраталий Дзасежев. - А далее мы уже оцениваем его с профессиональной точки зрения.

В последние годы работа имамов усложнилась из-за неконтролируемого потока зачастую искаженной информации, которую в избытке поставляет Всемирная паутина. Это стало большой проблемой. Муфтий Кабардино-Балкарии сетует, что сейчас люди не читают книг, не обращаются к авторитетным и знающим богословам, а просто забивают в строке поисковика свой вопрос и получают на него миллион ответов от тех, кто порой далек от темы и демонстрирует лишь свое видение ситуации. Сориентироваться в таком потоке мнений и найти правильное объяснение очень сложно, особенно это непросто молодым людям. Поэтому сегодня имамы должны уметь работать и с соцсетями.

- Интернет - это хорошо, он позволяет через минуту узнать, что произошло на другом конце земли, но много в нем и недостоверной информации. Мы стараемся активно работать в соцсетях, свои аккаунты есть у централизованных религиозных организаций, исламских университетов. Мы положительно относимся к тому, что имамы открывают свои страницы в соцсетях, даже стараемся их к этому подвигнуть, чтобы они освещали происходящие в джамаатах события в интернете. Есть у нас молодые, получившие образование в вузах, имамы, которые очень активны в этом плане. Но мы хотим, чтобы и раис-имамы делали то же самое, - добавил Хазраталий Дзасежев.

Ежегодно в республике - в Северо-Кавказском Исламском университете - проводят курсы повышения квалификации имамов, на которые приглашают в качестве лекторов социологов, психологов, представителей различных региональных министерств, с которыми взаимодействует Духовное управление мусульман КБР, а также преподавателей региональных государственных университетов, института повышения квалификации.

...Тем временем после переаттестации имамы отправились в свои районы ждать результатов экзамена. С собой они увезли специальные плакаты.

- Ими они украсят свои мечети, - пояснил корреспонденту "РГ" проректор по учебной работе Северо-Кавказского Исламского университета Мурат Шибзухов. - На плакатах слова Посланника Аллаха: "Проявляй в отношениях с людьми высокую нравственность", "Аллах не смотрит на вашу внешность и на ваше богатство, а смотрит на ваши сердца и на ваши поступки". А вот особенно актуальное изречение: "Мусульмане не идеальны. Ислам идеален". Когда человек без наставника хочет обрести знания, это тупиковый путь, сам он многого не поймет, нужен учитель, который будет объяснять ему все нюансы.

Отучиться на имама

По словам муфтия КБР Хазраталия Дзасежева, в России семь исламских университетов, аккредитованных министерством образования РФ. Единая программа обучения для них разработана совместно специалистами минобразования и исламских вузов. В нее входят кроме религиозных еще и светские предметы - социология, психология, этика, история, русский язык.

Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу Ханифы готовит бакалавров по направлению "Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций". Очники учатся четыре года, заочники - пять лет. По окончании вуза выпускнику выдается диплом о высшем религиозном образовании. Основу учебной программы профиля "Исламские науки" составляют религиозные предметы. Студенты изучают такие дисциплины, как филология арабского языка, исламское право, хадисоведение. В программу входит и ряд светских дисциплин: педагогика и психология, логика, информатика. Среди выпускников нальчикского университета есть муфтии, помощники муфтиев, директор медресе и раис-имамы.