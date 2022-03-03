Экс-мэр города Прохладного в КБР стал фигурантом уголовного дела

Бывшего мэра города Прохладного в Кабардино-Балкарии заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии правоохранителей, экс-глава местной администрации помешал сносу незаконных построек на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Двое жителей города построили частные дома на своих участках, но вышли за их пределы. Частично двухэтажный и трехэтажный дома находятся на территории, которая принадлежит городу. Сотрудники администрации Прохладного подали в суд и добились решения о сносе построек. Сами владельцы домов сносить их не стали, поэтому Управление федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительные производства.

- Однако глава местной администрации, действуя в интересах владельцев незаконно возведенных строений, и злоупотребив своими служебными полномочиями, отозвал исполнительные листы без их исполнения, после чего службой судебных приставов были вынесены постановления об окончании исполнительных производств, - уточнили в пресс-службе МВД по КБР.

В результате дома не снесли, а администрация утратила право требовать их сноса. Против бывшего мэра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".