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03.03.2022 21:50
Рубрика: Происшествия

КС РФ восстановил для инвалидов возможность переехать с Севера

Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
Инвалид с детства из Воркуты защитил в Конституционном суде России свое право на жилье. Ранее суды общей юрисдикции отказали ему из-за даты его рождения в предоставлении возможности переселиться из района Крайнего Севера в другой регион.

Александру Окулову 29 лет, он женат, в его семье растут две дочери. С детства ему установлена третья группа инвалидности. Поэтому в соответствии с ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" он получил право на предоставление жилищного сертификата. Однако в 2020 году в законодательство были внесены поправки, которые закрепили такое право только за теми детьми-инвалидами, которые родились до 1 января 1992 года. Семью Окуловых сняли с учета тех, у кого есть право на получение социальных выплат для приобретения жилья. Вернуть его с помощью Фемиды не удалось. В итоге запланированный семьей переезд в Нижегородскую область не состоялся.

КС согласился, что были нарушены принципы социального государства и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, а также требования справедливости и соразмерности

По мнению заявителя, поправка 2020 года не соответствует Конституции РФ, поскольку имеет возвратную силу и ограничивает право на жилище. А статья 55 Основного Закона страны разрешает ограничивать права граждан в строго оговоренных условиях - в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ситуация Окуловых под них не подпадает.

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Изучив дело, судьи КС признали верной правовую позицию Александра Окулова. Законодатель вправе корректировать меры социальной поддержки, предоставляемые за счет государства, в том числе устанавливать размер жилищных субсидий и критерии их получения. Поправки 2020 года были приняты для уменьшения срока ожидания жилищного сертификата для тех, кто долго проживает в суровом климате и остро нуждается в переезде в более благоприятные условия по состоянию здоровья. В то же время этот закон безжалостно отсек тех, кто уже был поставлен на учет. То есть признал за ними право на субсидию и... отобрал его.

- Законодатель, распространяя скорректированные ограничительным образом условия приобретения права на получение жилищной субсидии на инвалидов с детства, родившихся после 1 января 1992 года, но состоявших на учете для ее получения, не предусмотрел мер (компенсаторного механизма), направленных на смягчение неблагоприятных последствий отмены ранее признанного за ними права на получение субсидии, - указал суд. - Тем самым были нарушены принципы социального государства и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, а также требования справедливости и соразмерности.

Федеральному законодателю поручено внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из постановления высшей юридической инстанции страны. Дело Александра Окулова подлежит пересмотру.

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