Суд наказал свидетеля за отказ дать показания

Житель Вологодской области некий Дмитрий Р. был отправлен на обязательные работы за отказ дать суду свидетельские показания. В некоторых ситуациях молчание не золото, а преступление.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в июле прошлого года 47-летний мужчина был вызван в суд, чтобы дать показания по уголовному делу. Судили его товарища. А Дмитрий Р. был свидетелем.

Товарищ - Святослав Г. - предстал перед судом за то, что в январе прошлого года совершил поджог дома, в котором Дмитрий проживал со своей матерью. Иными словами, Дмитрий-молчун был не только свидетелем, но и в какой-то степени потерпевшим. Хотя в деле самая главная потерпевшая - мать Дмитрия.

"По словам потерпевшей, сын проживал на первом этаже, она - на втором. Святослав часто приходил к ее сыну, вместе они употреблять наркотики, - рассказывают в пресс-службе. - В день пожара он тоже приходил и искал Дмитрия, перевернул всю ее квартиру, сказал: "Все равно вашу богадельню спалю", курил и бросал горящие окурки в комнату ее сына. Дмитрий все это время прятался на чердаке, когда начался пожар, залез на крышу, потом спрыгнул с нее и повредил себе ногу".

Естественно, суд захотел выслушать и самого Дмитрия: что видел и слышал, из-за чего друг так разозлился, не болит ли больше нога и т.п. Однако услышать от Дмитрия что-то вразумительное не удалось, он словно язык проглотил.

"Свидетель показала, что 19 июля она вела протокол судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина Г. Подсудимый был вызван в качестве свидетеля, но на вопросы суда не отвечал, пытался уйти из зала судебного заседания, закрывал уши руками, - рассказывают в суде. - Судебный пристав по ОУПДС ФССП по Тотемскому району пояснил, что его пригласили в зал судебного заседания, так как поведение Дмитрия вызывало подозрение. Он молчал, отворачивался, на вопросы судьи и прокурора не отвечал".

Конечно, закрывать уши руками - это естественное человеческое право. Но только не в суде.

Все слышали самую популярную фразу из иностранных фильмов: "Вы можете хранить молчание". В российском законодательстве есть аналог - статья 51 Конституции РФ. На нее часто любят ссылаться полуграмотные в правовом смысле граждане при разговоре с правоохранителями. Мол, не хочу с вами говорить, и все, отстаньте.

Человек вправе не давать показания против себя и близких родственников. В остальных случаях он обязан говорить

Полуграмотные, потому что закон знают только наполовину. Действительно, 51-я статья Конституции разрешает гражданину в некоторых случаях отказываться от дачи показаний. Однако, "в некоторых" - не означает "во всех". Здесь надо почувствовать разницу.

Гражданин по этой статье имеет право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых очерчен законом. В остальных случаях человек обязан дать показания и рассказать всю правду. Даже о друзьях. В Уголовном кодексе есть статья N 308, наказывающая как раз за отказ от дачи показаний по уголовному делу.

"Дмитрий, несмотря на то, что обладал существенными сведениями по делу, которые необходимо было установить, отказался от дачи показаний в качестве свидетеля, - подчеркнули в суде. - Мировой судья принял во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил Р. наказание в виде 160 часов обязательных работ".