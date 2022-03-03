В Германии жестоко убили петербурженку

В немецком городе Бременхафене были обнаружены останки петербурженки Екатерины Бауманн. 32-летнюю женщину месяц искали по всей Германии, по подозрению в убийстве задержан муж россиянки, сообщает KP.Ru.

Тело женщины было расчленено и находилось в чемодане на набережной реки Везер. Его нашел случайный прохожий.

Екатерина переехала в Германию из Петербурга 12 лет назад, вышла замуж за уроженца Казахстана, семья которого поселилась в Бременхафене после распада СССР.

В группе в соцсетях, посвященной поискам Екатерины, сообщалось, что несмотря на внешнее благополучие, со стороны мужа женщина регулярно терпела побои. Также он отбирал у нее документы, банковскую карту, запирал в доме.

В ночь на 5 февраля Екатерина бесследно исчезла. Полиция пообщалась с супругом еще в середине февраля, обыскала дом, но ничего не нашла.

Поиск шел по всей Германии. Екатерину искали полицейские, волонтеры, в том числе работа велась и в социальных сетях, пользователи просили откликнуться всех, кто видел пропавшую или знает о ней хоть что-то. Находка стала шоком для всех, пользователи социальных сетей пишут соболезнования родственникам петербурженки.

Известно, что у погибшей и ее супруга осталась пятилетняя дочь. Ребенка забрали органы опеки.