В Калининграде ФСБ предупредила о случаях сбора данных о военных

В Калининградской области участились случаи незаконного сбора конфиденциальной информации и персональных данных военнослужащих региона.

Об этом предупредили в региональном управлении ФСБ России, уточнив, что попытки сбора таких данных ведутся по телефону, а их цель - осуществление возможных провокационных и мошеннических действий.

- Для получения родственниками достоверной информации о военнослужащих, проходящих службу в региональных подразделениях Министерства обороны РФ, следует обращаться на телефоны доверия Балтийского флота: 8-952-464-30-95, 8-977-466-12-93, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области.

Если звонки поступают от иностранных операторов с целью доведения ложной информации и выведывания данных о военнослужащих Балтийского флота, в этом случае обращаться просят в УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области по телефону: 8-4012-92-44-26.