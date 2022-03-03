В Ленобласти отменили QR-коды в общественных местах

В Ленинградской области перестали требовать QR-коды при посещении большинства общественных мест. Об этом сообщили в администрации региона.

Подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесение этого заболевания больше не понадобится предъявлять в торговых комплексах, музеях, театрах и кинотеатрах, домах культуры, салонах красоты и фитнес-центрах.

В регионе снимается и ряд других антиковидных ограничений. Поликлиники возобновляют плановую помощь взрослым пациентам, но им по-прежнему придется показывать QR-коды.

В Ленобласти также разрешается проведение праздничных мероприятий в детских садах и школах, а также детских спортивных соревнований на выезде.