В Петербурге эвакуируют университет и гимназию из-за угрозы взрыва

В Северной столице началась эвакуация студентов и сотрудников из главного здания Санкт-Петербургского государственного университета, а также из Академической гимназии СПбГУ.

Как сообщает ТАСС, эти учебные заведения получили сообщения о минировании. Сотрудники университета вызвали экстренные службы для обследования зданий.

Аналогичное сообщение о том, что главное здание на Университетской набережной, 7-9 якобы заминировано, СПбГУ уже получал 1 марта. Тогда студентов и сотрудников также эвакуировали, но в ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.