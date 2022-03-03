В Петербурге мошенник воспользовался любовью пенсионерок к родственникам

Полиция Петербурга установила как минимум два эпизода, в которых пострадали доверчивые пожилые женщины. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской Области, 28-летний гражданин одной стран ближнего зарубежья сообщал им, что родственники виновны в ДТП и на прекращение уголовного дела нужны деньги.

- В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 89-летней женщины о том, что часом ранее на ее домашний телефон позвонил неизвестный злоумышленник. Спустя 40 минут пенсионерка передала 400 тысяч рублей неизвестному мужчине, - рассказали в главке. - Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка передала злоумышленнику 392 тысячи 500 рублей под тем же предлогом.

Мужчина был задержан в Ленинградской области, ему будет предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ. Полиция продолжает работу устанавливает его причастности к другим аналогичным преступлениям.