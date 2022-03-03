В Петербурге мошенники заработали на смене счетчиков воды пенсионеркам

В Северной столице задержана группа злоумышленников, которые "наладили бизнес" на петербургских пенсионерках. Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, четверо жителей Челябинска в возрасте от 26 до 48 лет предлагали им заменить приборы учета горячей и холодной воны по приемлемой цене, но затем брали за работу в несколько раз больше.

- Двое из них выполняли работу колл-центра, обзванивая пожилых людей и убеждая их заменить счетчики, двое других выполняли работу и получали деньги, - рассказали в главке.

Мошенники представлялись сотрудниками государственной организации и говорили, что услуга будет стоить всего пять тысяч рублей. Однако с 82-летней жительницы они в результате взяли 20 тысяч рублей, 76-летняя женщина отдала почти 37 тысяч рублей, а 87-летняя пенсионерка - 25 тысяч рублей.

По всем трем фактам следователи УМВД России возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".