В Петербурге студент избил преподавательницу за плохую оценку

Будущий математик напал на преподавательницу Санкт-Петербургского государственного университета и избил ее. Причиной стала плохая оценка, сообщили "РГ" в вузе.

ЧП произошло во время зачета по прикладной математике и процессам управления. Причем, студент пересдавал эту дисциплину.

Судя по всему, удивить преподавательницу своими познаниями у молодого человека не вышло, и он пустил в ход кулаки. Женщина позвала на помощь, сотрудники вуза вызвали полицию и студента увезли в отдел.

Преподавательница написала на студента заявление. О самом учащемся в вузе говорят, что он является студентом другого государства. В университете начали проверку всех обстоятельств случившегося.