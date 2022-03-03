В Петербурге суд оштрафовал экс-помощника депутата за передачу взяток

Выборгский районный суд Петербурга признал экс-помощника бывшего городского депутата виновным в посредничестве во взяточничестве. Обвиняемого приговорили к штрафу в размере полутора миллионов рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, он полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По приговору суда осужденный также лишается права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Установлено, что помощник получил от взяткодателя незаконное вознаграждение для депутата. Посредник пытался скрыться на автомобиле, но его задержали сотрудники УФСБ.

Сам бывший депутат обвиняется в том, что систематически получал взятки в виде денежных средств и имущества за использование своих полномочий. В частности, за незаконное вознаграждение он брался способствовать принятию поправок о выделении бюджетных субсидий на приобретение оборудования для медицинских организаций в интересах взяткодателя.

Суд продолжает рассматривать дело в отношении депутата.