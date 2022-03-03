В Сыктывкаре наградили знаком отличия олимпийскую чемпионку Юлию Ступак

В Сыктывкар вернулась олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Глава региона Владимир Уйба вручил спортсменке государственную награду - знак отличия "За заслуги перед Республикой Коми", сообщили в пресс-службе правительства республики.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине лыжница Юлия Ступак завоевала бронзовую медаль в командном спринте классикой и золотую - в эстафете. Она заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

Особые слова благодарности высказали и ее первым тренерам - Александру и Галине Ветровым. Глава региона присвоил им звания "Почетный тренер Республики Коми".

Юлия Ступак при встрече в аэропорту Сыктывкара заявила, что пока никаких планов не строит.