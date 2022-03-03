Аэропорт Сочи в праздничные дни примет до 100 тысяч пассажиров

За предстоящие праздничные дни аэропорт Сочи планирует обслужить до 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе оператора аэропортов Кубани.

"В период ограничений полетов в аэропорты Краснодарского края и праздничных дней до 8 марта аэропорт Сочи планирует обслужить около 100 тысяч пассажиров, - говорится в сообщении. - При этом на прилет ожидается около 48 тысяч, а на вылет - более 51 тысячи человек. Всего со 2 по 8 марта аэропорт обслужит 765 рейсов".

Отмечается, что самыми загруженными днями станут 5 и 6 марта. В эти дни аэропорт будет обслуживать до 22 тысяч пассажиров в сутки.

Как ранее сообщала "РГ", сочинский аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Из-за сложившейся ситуации количество авиарейсов в Сочи не увеличилось.

Кстати, в сочинском аэропорту завтра возобновляются регулярные рейсы из Саранска, а с 5 марта появится новое направление Курган - Сочи.

Кроме того, с 30 мая добавляются новые прямые рейсы в Нижневартовск. Также расширится программа полетов в Казахстан - c 3 мая из Нур-Султана и с 5 мая из Алматы.

Напомним, ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты - продлили до 8 марта.