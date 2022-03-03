Глава Адыгеи проверил, как идут работы по созданию зоны отдыха у парка в Майкопе

В рамках инспекции объектов благоустройства Майкопа глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов ознакомился с ходом работ по берегоукреплению и созданию зоны отдыха у городского парка.

Данный проект реализуется с прошлого года по индивидуальной программе социально-экономического развития РА. Завершить его планируется в этом году - к 100-летию государственности Адыгеи.

Как доложил и. о. руководителя ГКУ РА "Стройзаказчик"Аслан Хаджимов, работы идут по графику. Уже проведен основной объем мероприятий по руслу реки Белой. Общая протяженность берегоукрепления составляет 2,56 километра, высота - от 2,5 до 8 метров. Сейчас строители завершают бетонные работы и приступают к благоустройству, начинают подготовительные работы, установку плит от висячего моста к шлюзам. Осенью объект будет завершен.

В соответствии с проектом береговая зона со стороны городского парка будет благоустроена с использованием интересных ландшафтных решений. Там появятся прогулочные тропинки и велодорожки, аттракционы. Будут установлены скамейки, малые архитектурные формы. Планируется обустроить лестничные сходы к реке.

Глава Адыгеи поручил мэру Майкопа Геннадию Митрофанову заранее продумать вопрос озеленения реконструируемой территории, не упустить весенний период. Кроме того, поставлена задача согласованно проводить благоустройство парка и новой зоны отдыха возле Пушкинского народного дома, где также завершается ремонт.

"Необходим комплексный подход и соблюдение общей концепции при создании зоны отдыха. Максимально сохраните зеленые насаждения и высадите новые. Используйте интересные варианты ландшафтного дизайна, самые передовые технологии, привлекайте специалистов и студентов АГУ, МГТУ. Вся зона отдыха должна быть выполнена в едином стиле, став современной, комфортной и надежной", - отметил Мурат Кумпилов.