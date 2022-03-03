Крымчане доставили в Херсонскую область Украины тонны гуманитарных грузов

Из Крыма в освобожденную от украинских националистов Херсонскую область Украины доставлено более 20 тонн гуманитарной помощи. Из них 14 тонн отправлено в город Геническ.

Напомним, из-за устроенной бандеровцами блокады тысячи жителей Геническа оказались в заложниках у вооруженных бандитов. Полки местных магазинов опустели - в городе острый дефицит продовольствия. Прибывшие российские фуры горожане разгружали своими руками. Несколько сотен человек выстроились в очередь за самыми необходимыми продуктами - мукой, сахаром, крупами. А самым нуждающимся продуктовые наборы доставят активисты. "Как все женщины и матери, говорю россиянам большое спасибо", - сказала жительница Геническа Наталья Басараб.

По словам сопровождавшего груз депутата Госсовета Крыма Армена Мартояна, гуманитарные рейсы в Херсонскую область теперь будут регулярными.

Между тем в Крымскую республиканскую детскую клиническую больницу доставили на лечение девятилетнего мальчика, который получил тяжелые ранения, когда машину, в которой он ехал, под Херсоном расстреляли украинские националисты. В легковушке находились мать и трое ее сыновей. Находившаяся за рулем женщина погибла. На помощь детям пришли российские военные - они немедленно доставили их в крымскую больницу. За жизнь мальчика, поступившего с огнестрельным ранением, сейчас борются врачи...