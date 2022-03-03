Рядом с центром Сочи произошло землетрясение силой около 5 баллов

В среду поздно вечером в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 (приблизительно 4-5 баллов). Такие данные предоставила сейсмостация города-курорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 23.21 2 марта 2022 года от Единой дежурной диспетчерской службы Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22.56 приблизительно в 21 километре от центра курорта произошло сейсмособытие. К месту происшествия направлены силы и средства экстренного ведомства и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Сочи.

Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверки. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Особенно сильно удар стихии ощутили жители Центрального и Лазаревского районов. Это сложно перепутать с чем-то другим, достаточный мощный, но кратковременный толчок. Было такое ощущение, что вот-вот лопнут оконные стекла или даже обвалится часть дома.

В соцсетях сочинцы бурно обсуждают недавние подземные толчки: "Центр. Дом шатнуло", "Гул сильный был и тряхнуло хорошо в Лоо", "Дагомыс. Подтверждаем. Был толчок", "Мы на Бытхе тоже ощутили! Двери о стенки бились даже в комнате. Природа взбунтовалась!"

Землетрясение, по данным сейсмологов, в Сочи происходит в 14-й раз. Первое было зафиксировано в 1909 году, а в предыдущий раз отмечалось в 2016-м, причем первые подземные толчки тогда начались тоже в марте. По воспоминаниям старожилов, в квартирах раскачивались люстры, двигалась мебель и падали полки. Специалисты отмечали, что это "растут горы".

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в четверг в Сочи ожидаются ливни с грозами и усиление ветра с порывами 15-18 метров в секунду.