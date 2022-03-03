Сайты аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара подверглись DDoS-атакам

В четверг сайты аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара оказались недоступны.

"Если сейчас вы попытаетесь проверить онлайн-табло на сайте аэропорта Сочи, то обнаружите, что сайт не открывается, - ранее сообщили в пресс-службе оператора аэропортов Кубани. - Такая же проблема наблюдается на сайтах временно закрытых аэропортов Анапы и Краснодара. Все дело в том, что наши сайты подверглись серьезной DDoS-атаке. Число запросов в настоящее время превышает максимально допустимые показатели, и фактически сайт не работает".

Предположительно атака организована силами, цель которых дестабилизировать работу авиационного сектора России. В первую очередь это касается аэропорта Сочи - крупнейшего аэропорта юга России, который стал временным хабом для пассажиров отменных рейсов.

В целом, ничего страшного не произошло, отметили в ведомстве. Информационные атаки против России стали данностью последних дней, а налаживание работы сайта - дело времени. Специалисты работают над решением проблемы.

Позже стало известно, что сайт аэропорта Сочи уже заработал. Сейчас специалисты обещали восстановить и сайты двух других воздушных гаваней.

Напомним, сочинский аэропорт работает в штатном режиме, а ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты - продлили до 8 марта.