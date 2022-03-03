В Крыму начался суд над организаторами подрыва газопровода

Верховный суд Республики Крым начал в открытом режиме рассматривать уголовное дело в отношении организаторов подрыва газопровода в селе Перевальное Симферопольского района в августе 2021 года.

Процесс в отношении экстремистов запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Нариман Джелялова проходит в открытом режиме. Они обвиняются по части 4 статьи 222.1, части 3 статьи 226.1, а также пунктам "а" и "б" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ.

После подготовительной части сегодня суд приступил к судебному следствию. Гособвинитель изложил предъявленное обвинение. Диверсантов задержали в сентябре 2021 года. По версии регионального управления ФСБ, Джелялов действовал по заданию главного управления разведки минобороны Украины. Он отправил организаторов будущей диверсии в соседнее государство, где они прошли подготовку для умелого обращения со взрывчаткой и минирования инфраструктурных объектов. К счастью, подрыв заложенной под опору газопровода взрывчатки предотвратили российские спецслужбы.

Задержанные позже признались, что были вынуждены выполнить приказ о минировании газопровода под давлением экстремистски настроенных лидеров запрещенного меджлиса. В противном случае террористы обещали устроить расправу над их детьми.

В суде подсудимые свою вину не признали. Уголовное дело рассматривается в общем порядке, коллегией из трех судей Верховного Суда РК.