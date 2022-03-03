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03.03.2022 10:12
Рубрика: Происшествия

В Челябинске передали в суд дело о взятках при дорожном ремонте

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 46(8694)
В Центральный суд Челябинска передано уголовное дело депутата ЗСО Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки сотрудникам управления федеральных автодорог "Южный Урал" и екатеринбургского филиала "Росдортехнологии". Предполагается, что за деньги должностные лица контролирующих ведомств закрыли глаза на огрехи при ремонте дорог и путепроводов.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, депутату и его сообщникам предъявлено обвинение по статье о даче взятки группой лиц по предварительному сговору: четыре должностных лица федеральных учреждений в зависимости от степени участия ответят за злоупотребление должностными полномочиями, получение и передачу взяток.

По версии следствия, депутат Аракелян, являясь по совместительству директором строительной фирмы, в ноябре 2019 года передал ноутбуки стоимостью свыше 185 тысяч рублей должностным лицам екатеринбургского филиала "Росдортехнологии". Суду предстоит выяснить, действительно ли за это они должны были исключить из отчетов сведения о выявленных при проверке ремонтов нарушениях. И помогали ли ему в этом чиновники местного управления автодорог, которых он тоже отблагодарил, но уже деньгами, лично передав взятку в размере 500 тысяч рублей.

Щедрость объясняется просто - на кон была поставлена судьба четырех госконтрактов на сумму свыше миллиарда рублей. И выявленные нарушения грозили фирме депутата крупными неприятностями.

По данным сайта госзакупок, в этом году фирма Аракеляна выполняла контракты на капремонт участка дороги и путепровода на трассе М-5 (подъезд к Екатеринбургу), моста через канал на дороге Р-254 "Иртыш" и участка дороги Р-354 на курганском направлении.

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Следствие полагает, что за взятку должностные лица обеих федеральных организаций пошли на должностные преступления и тем самым дали возможность фирме получить оплату работ без каких-либо штрафных санкций. Однако вскоре об этой истории узнали оперативники челябинского УФСБ, и в марте прошлого года депутат был задержан.

Стоит отметить, что до избрания в региональный парламент дорожник вел активную общественную деятельность, несколько лет отработал помощником регионального уполномоченного по правам человека и даже состоял в Общественной палате Челябинска.

Еще во время следствия суд наложил арест на имущество всех участников аферы. Его стоимость, по данным прокуратуры, составляет 47,6 миллиона рублей.

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