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03.03.2022 10:39
Рубрика: Происшествия

На Среднем Урале жители подали в суд на питомник из-за лая собак

Текст: Юлия Мякишева

Жители Невьянска потребовали у суда расселить питомник колли, который находится в историческом центре города. Спор идет с 2020 года.

Горожане жалуются на лай, запах и грязь от питомника, в котором живут 22 собаки, сообщает "ОТВ" (Екатеринбург). Хозяйка заведения разводит эту породу уже больше 20 лет, животные даже участвуют в выставках. По ее мнению, собаки никому не мешают, а спор на самом деле идет за территорию.

По словам кинолога Сергея Суворина, колли - дружелюбные, но и правда "разговорчивые". Если собак много, то они активно общаются и играют, это создает шум.

В Невьянской городской прокуратуре говорят, что уровень шума на участке выше в два раза. Вместо допустимых 30 децибел ночью здесь все 60 децибел. При организации питомника должна быть соблюдена санитарно-защитная зона в пределе ста метров. В данном случае он вопреки правилам находится в обычном жилом доме. Санитарная зона здесь не установлена, что также является нарушением требований законодательства.

Если суд встанет на сторону недовольных соседей, хозяйке колли придется искать новое место. Следующее заседание должно пройти через две недели.

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